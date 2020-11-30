الزراعة: نتابع حل مشاكل الفلاحين.. وعمليات تحديث الري بالنوبارية والسويس

قال الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، إنه طبقا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإسراع في تطوير منظومة الري قام مسئولو القطاع بزيارتين ميدانيتين، الى زمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية، وقرية يوسف السباعي، بمحافظة السويس.
كما تفقدوا أحد حقول منطقة السبعة حسن علام بزمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية، والتي تم تحويلها من الري الغمر إلى الري الحديث، حيث استعرض مالك المزرعة مميزات الري الحديث ودوره في زيادة الإنتاج والتحكم في التسميد، كما تم عقد لقاء مع المزارعين، للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول منظومة تحديث الري.
وقال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، انه تم التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بشأن مصرف 5 بقرية يوسف السباعي، بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالسويس، حيث تم تسليمه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى هيئة الصرف الصحي، للعمل على تطهيره، لعلاج المشكلات التي عانى منها المنتفعين بهذه المنطقة لسنوات طويلة.
وفي اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح بتقديم الدعم للمزراعين، قام الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بافتتح الملتقي العلمي الثالث تحت عنوان (ميكنة العمليات الزراعية لتطوير القيمة المضافة لمحصول الكينوا) بمحافظة الوادي الجديد، والذي ينظمه مركز بحوث الصحراء، وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وإشراف الباحث الرئيسي للمشروع د/ شيرين فتحي منصور- أستاذ مساعد بالمركز وذلك في إطار التعاون بين محافظة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء
وقال زغلول أن الملتقى يأتي في إطار ما يقوم به مركز بحوث الصحراء من دور في المشاريع المختلفة لدعم المزارعين والمرأة بالوادي الجديد ، وذلك ضمن أنشطة مشروع الزراعة الذكية لتطوير نظم سلسلة القيمة المضافة للكينوا بالمحافظة
حيث تم تسليم المزارعين ( 15 ) ألة زراعية ما بين عزاقة وحصادة وآلة زراعة ( بلنتر) بدون أي مقابل للمساعدة فى تنمية قدرات المزارعين في زراعة الكينوا وغيرها من المحاصيل الأخرى من خلال خمس جمعيات زراعية هي الخارجة انتاج والشركة وناصر الثورة والخرطوم والخارجة بمحطة مركز بحوث الصحراء كخمس مناطق رئيسية لتوفير الدعم للمزارعين والاستفادة من الآلات بدون أي مقابل للمزارعين.
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