رئيس البنك الزراعي يبحث تمويل المنتفعين بمشروع المليون ونصف فدان في غرب المنيا

قام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بزيارة إلى منطقة غرب غرب المنيا ضمن زياراته الميدانية لمواقع مشروع المليون ونصف فدان والوقوف على آخر المستجدات به وبحث سبل الدعم والتمويل التي يقدمها البنك الزراعي المصري للمستثمرين والمزارعين المنتفعين بالمشروع لأنجاح مشروعاتهم.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية بعد يوم واحد من زيارته الأولى لمنطقة المغرة جنوب العلمين والتي تم خلالها إختيار موقع مؤقت للبنك الزراعي المصري ليكون نواة لأول فرع ينشأه البنك لتقديم كافة الخدمات التمويلية والمصرفية للمنتفعين من مشروع المليون ونصف فدان.

تأتي تلك الزيارة التي رافقه خلالها اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد ونائبي رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ سامي عبد الصادق والأستاذ محمد أيهاب وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري، تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك الزراعي المصري مع شركة تنمية الريف المصري، والذي يستهدف دعم وتمويل المشروعات المتوسطة وصغار المزارعين والشباب من المنتفعين من المشروع القومي لإستصلاح الميون ونصف المليون فدان تنفيذا لتوجهات الدولة في مجال التنمية الزراعية، وتحقيق أقصى عائد من الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة فرص العمل في هذا القطاع، كما انها تتسق مع توجيهات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لتعزيز دور الجهاز المصرفى فى دعم الإقتصاد القومي من خلال التواصل مباشر مع المستثمرين لدعم وتمويل المشروعات الجديدة وتوفير كافة إمكانيات القطاع المصرفي لخدمة الإقتصاد القومي والتنمية الزراعية في مصر.

وخلال الزيارة إلتقي رئيس البنك الزراعي المصري بمجموعة من المستثمرين والمزراعين والشباب من المنتفعين بالمشروع معربا عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء الذي يترجم رؤية البنك في تحقيق التواصل مع عملائه في كافة المناطق التنموية كما أعرب عن سعادته لكون البنك الزرعي المصري هو أول بنك في القطاع المصرفي المصري الذي يقدم خدماته التمويلية والمصرفية لمنتفعي المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان.

كما ناقش معهم كافة سبل الدعم والتمويل لمشروعاتهم وكافة التسهيلات التي يقدمها البنك الزراعي المصري لإنجاح مشروعاتهم مؤكدًا لهم حرص البنك الزراعي المصري على وضع كافة الإماكانيات المتاحة لمساعدتهم على تحقيق الأهداف القومية لمشروع المليون ونصف فدان بما ينعكس على تحقيق أقصى فائدة منه في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.

واستعرض رئيس البنك الزراعي المصري البرامج والمبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم شراء مستلزمات الإنتاج الزراعى والأسمدة ومشروعات الميكنة الزراعية الحديثة ونظم الري الحديث وإنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستخدامها في الري والأنتاج الزراعي بالإضافة إلى تمويل الأنتاج الحيواني والداجني والسمكي وغيرها من البرامج التمويلية للبنك والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الزراعي والأنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما.

وخلال اللقاء أعلن علاء فاروق عن قيام موظفي البنك بالتواجد في منطقة غرب غرب المنيا أسبوعيا لخدمة المستثمرين والمزراعين وتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية التي تساعدهم على انجاز معاملاتهم البنكية مع البنك الزراعي المصري.

وكشف عن قيام الشركة الزراعية المصرية التابعة للبنك بافتتاح فروع لها في مناطق مشروع المليون ونصف مليون فدان على أن تكون البداية في منطقتي المغرة وغرب غرب المنيا لتوفير الاحتياجات اللازمة للمزارعين من أسمدة وبذور وميكنة زراعية وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

وأوضح الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن الزيارات الميدانية المكثفة التي يقوم بها البنك الزراعي المصري حاليًا لتفقد المشروعات الزراعية الكبرى في كافة محافظات مصر خاصة المناطق التنموية الجديدة التي تحتضمن المشروعات القومية الكبرى تهدف لتقديم كافة سبل الدعم والتمويل لتلك المشروعات تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج الزراعي بما يتفق مع جهود الدولة لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات وما يترتب عليها من توفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن دعم وتمويل مشروع المليون ونصف فدان يحقق رؤية الدولة التي تستهدف انشاء مجتمعات جديدة مستدامة تقوم على الزراعة فى الأراضى الجديدة والتصنيع الزراعي والخدمات واللوجستيات بمنهج علمى وفنى واقتصادى وتخطيط عام لكامل المشروع كنموذج للتنمية المستدامة وحماية البيئة ضمن رؤية مصر 2030 .

وأشار خلال لقائه بالمنتفعين من مشروع المليون ونصف فدان إلى أنه إستشعارا من البنك الزراعي المصري للدور الحيوي الذي يمثله المشروع في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية القومية، فقد وضعنا على رأس أولوياتنا المساهمة في توفير مناخ جيد للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين البنك الزراعي المصري وشركة تنمية الريف المصري الجديد الذي توجه الطرفان بتوقيع بروتوكول تعاون لتمويل المستفيدين بالمشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

كما أعرب رئيس البنك الزراعي المصري عن تقديره للجهود التي يقوم بها اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد لتقديم كافة التيسيرات لمنتفعي المشروع من أجل إنجاح مشروعاتهم وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن .