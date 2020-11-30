حصاد الأسبوع في وزارة القوى العاملة: إطلاق مبادرة صيادي مصر

كما سلم الوزير 60 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة فى شركات القطاع الخاص ، و100 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة ، وشهد أسبوع السلامة والصحة المهنية بمحافظة البحر الأحمر ، وحضر الاجتماع الثاني عبر تقنية (زووم) للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر .
وقال سعفان: إنه تم تعيين 16 ألفا و113 شابا ، منهم 138 من ذوي القدرات الخاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية وجنوب سيناء والإسماعيلية وقنا.
كما قامت مكاتب التمثيل العمالي في كل من الأردن، والكويت والسعودية ، بتحويل 13.2 مليون جنيه مستحقات 432 عاملا مصريا غاطروا الأردن، وتحصيل 192 ألف جنيه لورثة متوفي ، و303 آلاف جنيه، والاطمئنان علي 2000 عامل مصر بشركة العود بالرياض بالمملكة العربية السعودية .
أوضح مظهر بسيوني مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة في تقريره للوزير ، أنه ورد على بوابة الشكاوي الإلكترونية الحكومية 304 آلاف و 734 شكوى خلال الفترة المحددة بالتقرير ، تم الرد علي 296 ألفًا و 752 شكوي منها مباشرة من خلال فريق العمل التابع للإدارة ، والتي يتعلق معظمها بالعمالة غير المنتظمة ، كما تم تحويل 2346 شكوى أخري إلى الإدارات المركزية المعنية لبحثها .
وأضاف أن مؤشر آداء الوزارة في الرد على الشكاوى ارتفع إلى نسبة تتراوح بين 95 % إلى 97 % خلال تلك الفترة ، لافتا إلي أن الشكاوى التى وردت للوزارة عبر بوابة الشكاوى الحكومية في عام 2019 كانت 6153 شكوى فقط ، وفى عام 2018 ورد 1365 شكوي .
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