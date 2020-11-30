نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت وزارة الأوقاف ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقررها الجهات الصحية المختصة، وأهمها الحرص على مسافات التباعد الاجتماعي، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، والالتزام بارتداء بالكمامة في جميع التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات وغيرها.

وأكدت وزارة الأوقاف على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات في جميع المساجد، من الالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، والحرص على الالتزام بالمسافات الآمنة (علامات التباعد)، واستمرار غلق الأضرحة ودورات المياه وجميع دور المناسبات والاقتصار على إقامة الصلوات، والالتزام بوقت خطبة الجمعة المحدد بعشر دقائق.

وطالبت جميع القيادات الدعوية والإشرافيه بجميع المديريات تكثيف المرور والمتابعة، وسرعة المحاسبة على أي مخالفة تصدر في هذا الشأن.

وتابعت: من كان يحب بيوت الله (عز وجل) ويحرص على أن تظل مفتوحة أن يلتزم بجميع هذه الإجراءات حتى لا يكون سببًا في أذى أي أحد من الخلق، أو يكون سببًا في غلق بيت من بيوت الله (عز وجل).

ونبهت الوزارة على جميع الجهات الإدارية التابعة لها ضرورة التزام العاملين في مقار العمل بارتداء الكمامة، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة سواء بالمساجد أم بالجهات الإدارية التابعة للوزارة.