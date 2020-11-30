نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 حالات مستبعدة من تركيب العدادات الكودية.. التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أيمن حمزة، عن آخر موعد للتحول الي نظام العدادات الكودية للمباني المخالفة، كما حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الحالات التي ترفض فيها شركة الكهرباء، تركيب العدادات الكودية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن العدادات الكودية:

حالات ترفض شركة الكهرباء تركيب العدادات الكودية

فقد حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من الحالات المستبعدة من التحويل الي العدادات الكودية، وجاءت كالاتي:

١- الوحدات المخالفة لقرار طلاء واجهات المنازل وتحديثاته.

٢-الوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في شأن المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء.

٣-الوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة، طبقا لقرار الطيران المدني.

٤-الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية.

المستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية:

واعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي الجديد، وهي كالتالي:

1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

3- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

4- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

آخر موعد لتقديم طلبات العدادات الكودية

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية التي حددتها الوزارة ومن المقرر أن تنتهي اليوم الموافق الاثنين 30 نوفمبر، مع استكمال شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.