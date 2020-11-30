نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان يقدم دورات تدريبية للترقية عن إنشاء وتشغيل بنوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة، دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئله خلال الفترة من ٦: ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئله والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئله وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الاسئله ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:

https:docs.google.comformsde1FAIpQLSeFPrzX1y-g6m7Tuy5Imgd6ZHDXVBCuljBdl9fIhJILKWVcxwviewform?usp=sf_link

وكذا دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ١٩: ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، واستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقدًا لاساليب وعمليات التقويم الحالية، واقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، واستنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الرابط التالي:

https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfA6xdIAmUzOX6lR2eetfGmewGfQtQgz-PHb8vXVhHn5zjEFQviewform?usp=sf_link