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خبير عالمى فى جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الخبير العالمي الأستاذ الدكتور وجيه موسى الإنجليزى الجنسية خبير جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفيات رويال كينجز بإنجلترا وذلك في الفترة من 4 وحتى 11 ديسمبر القادم.

وتستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادة التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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