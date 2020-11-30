نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عالمى فى جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الخبير العالمي الأستاذ الدكتور وجيه موسى الإنجليزى الجنسية خبير جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفيات رويال كينجز بإنجلترا وذلك في الفترة من 4 وحتى 11 ديسمبر القادم.

وتستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادة التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة.