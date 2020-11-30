بعد إلغاء المؤتمر الصحفي...نتيجة جولة إعادة المرحلة الأولي لانتخابات النواب اليوم فى بيان رسمي

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والتي أجريت فعاليات التصويت فيها خلال أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر بالداخل.
يأتي ذلك بعد إلغاء المؤتمر الصحفي حيث من المنتظر أن ترسل النيجة لوسائل الإعلام عبر بيان رسمي، حيث تضم المرحلة الأولى 143 مقعدا فرديا، حسم منها 32 مقعدا من الجولة الأولى في محافظات الجيزة والفيوم والبحر الأحمر والاسكندرية ولا يزال مقعد مركز ديرمواس بمحافظة المنيا مؤجلاً لوقت لاحق، بعد الطعون القضائية التي أخرت إجراء الانتخابات عليه في الجولة الأولى.
النتيجة المنتظرة اليوم ستكون علي مستوي مقاعد الإعادة 110 مقعد، والتى تنافس عليها 220 مرشح، بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد القائمة في قطاعى شمال ووسط وجنوب الصعيد، والثانى شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا. ومن المقرر إعلان فوز 109 مرشحا بالمقاعد المتبقية من أصل 142 مخصصة لنظام الفردى في تلك المرحلة.
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