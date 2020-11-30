السجيني: تغيب وزير الإسكان والمحافظ عن اجتماع أزمة أمطار الإسكندرية.. والنواب الحاليين يحتفظون بدور رقابي لنهاية دور الانعقاد



وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات لاذعة بسبب غياب الوزارء عن حضور جلسة مناقشة أزمة الأمطار التي ضربت الاسكندرية، على مدار ٥ أعوام،قائلاً ان ذلك ليس تقلبلا من قيادات الصف الثاني، ولكن المقاربة السياسية تتطلب حضور على مستوى وزاري.

وتابع السجيني في حضور حضد كبير من نواب عدد من لجان المجلس للإدارة المحلية والإسكان وغيرها: ان حضور الوزير يكون للجنة برلمانية تخص الشعب وليس لجنة الإدارة المحلية.

وتابع السجيني: أزمة الأمطار في الإسكندرية كانت سببا في إقالة المحافظ، وطوال ٥ سنوات نصدر تصريحات للصحافة والإعلام ولكن آن الأوان أن نجد حلول، منوهاً: أود التأكيد على أن المجلس لايزال يمارس دور رقابي في دور انعقاد سادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد.

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