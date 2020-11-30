نائب بالشيوخ لـ تحيا مصر: وعي المواطنين هو السلاح الوحيد لمواجهة موجة كورونا الثانية



أكد النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ أن منظومه التأمين الصحي الشامل إنجاز يضاف لانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق منظومه التأمين الصحي الشامل ليكون طفرة في القطاع الصحي في مصر الذي سيضمن علاج المواطنين تحت منظومه التأمين الصحي .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ نادر نسيم في تصريحات خاصه لـ تحيا مصر، إن محافظة بورسعيد كانت النموذج الأمثل لتطبيق التأمين الصحي الشامل والان بدأ التشغيل التجريبي في أكثر من محافظة وبداية العهد الجديد لتأسيس نظام صحى قوى يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده مصر حاليًا فى جميع المجالات.

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وعن الموجه الثانية لفيروس كورونا شدد عضو مجلس الشيوخ علي المواطنين اتخاذ التدابير الصحية والوقائية اللازمه لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مشيرا إلى أن وعي المواطنين هو السلاح الوحيد لمواجهة انتشار الفيروس .

