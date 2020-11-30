أكد النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ أن منظومه التأمين الصحي الشامل إنجاز يضاف لانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق منظومه التأمين الصحي الشامل ليكون طفرة في القطاع الصحي في مصر الذي سيضمن علاج المواطنين تحت منظومه التأمين الصحي .
وأضاف عضو مجلس الشيوخ نادر نسيم في تصريحات خاصه لـ تحيا مصر، إن محافظة بورسعيد كانت النموذج الأمثل لتطبيق التأمين الصحي الشامل والان بدأ التشغيل التجريبي في أكثر من محافظة وبداية العهد الجديد لتأسيس نظام صحى قوى يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده مصر حاليًا فى جميع المجالات.
رئيس محلية النواب:نبحث خارطة طريق نهائية لأزمة غرق الإسكندرية سنويًا..وتدبير الموارد المالية ضرورة مهمة
وعن الموجه الثانية لفيروس كورونا شدد عضو مجلس الشيوخ علي المواطنين اتخاذ التدابير الصحية والوقائية اللازمه لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مشيرا إلى أن وعي المواطنين هو السلاح الوحيد لمواجهة انتشار الفيروس .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ لـ تحيا مصر: وعي المواطنين هو السلاح الوحيد لمواجهة موجة كورونا الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.