محسن صالح: موسيماني في الأهلي بقى أشهر من جوارديولا

أشاد محسن صالح، لاعب الأهلي السابق بفريقه الذي نشأ ولعب به، مؤكدا أن من يحظى بتدريب الفريق الأحمر فقد نال وسام شرف ومجد.
وكتب "صالح" على حسابه الشخصي بموقع التدوينات الشهير "تويتر" قائلا: يا بخته.. وَيَا سعده.. وَيَا هناه اللي يدرب الأهلي ده يوم مناه.. جمهور، وإدارة وأضواء ومهارة كل الظروف وكمان فلوس متوفراله".
وتابع محسن صالح: الشطارة لما يروح لنادي تاني يثبت جدارة. المايسترو قالها عبارة: (الأهلي) بأي حد يجيب بطوله.. بجوزيه بفايلر بعم حارس وبسهولة. موسيماني في الأهلي بقى أشهر من جوارديولا.
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والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد فاز علي الزمالك في النهائي الإفريقي الذي أقيم علي استاد القاهرة الدولي حيث شهدت المباراة تألق من مجدي "قفشه" لاعب النادي الأهلي بعد إحرازه هدف الثاني للأهلي في الدقيقه 86 والهدف الأول عن طريق عمرو السوليه لاعب الأهلي وبعدها تعادل الفارس الأبيض بهدف رائع وتنتهي المباراة لصالح القلعة الحمراء.
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