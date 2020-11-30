محسن صالح: موسيماني في الأهلي بقى أشهر من جوارديولا

أشاد محسن صالح، لاعب الأهلي السابق بفريقه الذي نشأ ولعب به، مؤكدا أن من يحظى بتدريب الفريق الأحمر فقد نال وسام شرف ومجد.

وكتب "صالح" على حسابه الشخصي بموقع التدوينات الشهير "تويتر" قائلا: يا بخته.. وَيَا سعده.. وَيَا هناه اللي يدرب الأهلي ده يوم مناه.. جمهور، وإدارة وأضواء ومهارة كل الظروف وكمان فلوس متوفراله".

وتابع محسن صالح: الشطارة لما يروح لنادي تاني يثبت جدارة. المايسترو قالها عبارة: (الأهلي) بأي حد يجيب بطوله.. بجوزيه بفايلر بعم حارس وبسهولة. موسيماني في الأهلي بقى أشهر من جوارديولا.

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