النائب خالد مشهور: إعادة ترميم معهد الأورام وتطويره رسالة تكاتف من المصريين ضد الإرهاب

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية أن إعادة ترميم معهد الأورام وتطويره بعد عام من الحادث الدامي، هو رسالة تكاتف من المصريين إلى وجه الإرهاب الغاشم بأنهم لن ينالوا من مصر أبدا، فرسالة التطوير بأن آثار الدمار والموت تحولت إلى صورة جديدة مليئة بالتجديد تؤكد الجهد المبذول بالرعاية الفائقة التي تلقاها مبنى المعهد القومي للأورام.

وأشاد النائب بمتابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد عثمان الخشت بالمجهود الكبير ومتابعتهم خطوات التطوير للمعهد، حيث وضعت الحكومة خطة لتطوير المعهد بشكل كامل، وانتهت بالفعل من عمليات التجديد والتوسعة وفق الكود العالمي للمستشفيات وبتوجيه من رئيس الجمهورية.

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وقال النائب إن الرئيس السيسي لم ينتظر كثيرا بعد الحادث حيث أمر بعد 48 ساعة بالتحرك لترميم معهد الأورام، للانتهاء منه فى أقرب وقت ليتسنى له تقديم الخدمات العلاجية للمترددين عليه، حيث يبلغ متوسط عدد المرضى المترددين سنويًا على المعهد القومي للأورام، أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية بالمبنى الرئيس، حيث وجدنا خلية نحل تعمل على مدار 24 ساعة في المعهد القومي للأورام لتستمر أعمال التطوير والترميم في جميع مباني ومنشآت المعهد.

