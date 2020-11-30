وكيل جيرالدو: اللاعب مستمر مع الفريق ولا نية للرحيل

قال هشام بن صالح وكيل أعمال جيرالدو، لاعب الأهلي بشكل نهائي اللاعب مستمر ولن يرحل في فترة الانتقالات الحالية. وتداولت أنباء خلال الفترة الماضية، عن رحيل اللاعب عن الأهلي بسبب أداءه الضعيف في المباريات وقلة خبراته الفنية. اقرأ أيضا: محسن صالح: موسيماني في الأهلي بقى أشهر من جوارديولا

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد فاز علي الزمالك في النهائي الإفريقي الذي أقيم علي استاد القاهرة الدولي حيث شهدت المباراة تألق من مجدي "قفشه" لاعب النادي الأهلي بعد إحرازه هدف الثاني للأهلي في الدقيقه 86 والهدف الأول عن طريق عمرو السوليه لاعب الأهلي وبعدها تعادل الفارس الأبيض بهدف رائع وتنتهي المباراة لصالح القلعة الحمراء.



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