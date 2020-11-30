السجيني: قبل دخول النواب على خط التصالح اقتصرت الطلبات على ٤٠٠ ألف فقط

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية أن أهمية حضور الوزراء اجتماع اللجان النوعية، يظهر في ملفت التصالح بمخالفات البناء، فقبل لقاء النواب بالبرلمان مع الوزراء كان كل ماتحقق من طلبات للتصالح ٤٠٠ ألف فقط، أما بعد تتدخل النواب لدعم رؤى الوزراء اختلف الأمر.

وتابع السجيني: نوجه التحية دون شك للحكومة في ملف التصالح، موضحاً أنه تم توجيه الدعوة المغلقة للوزراء بما يمنع أن ينيبوا عنهم قيادات، ولكن حضر معنا اليوم سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، محمد عبدالفتاح عن وزارة المالية، عبدالفتاح تمام عن محافظ الإسكندرية الذي اعتذر في خطاب رسمي للقاءه أحد المسؤولين في محافظته.

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