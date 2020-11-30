"واعتصموا بحبل الله جميعا".. صورة ترسم ملامح الوحدة الوطنية.. والمصور لـ تحيا مصر: بحاول توثيق الروح المصرية الجميلة

لم تكن صورة "الوحدة الوطنية" المتلقطة من قبل الشاب حسن جمال، على محطة "نجع حمادى" بقنا، عابرة بقدر ما كانت معبرة، عن مدى تماسك وقوة الوحدة الوطنية الضاربة فى عمق التاريخ، حيث توجت صورة قسيس كنيسة يرد التحية لواعظ بالأوقاف، التماسك الوطنى الذى يعكس مدى ترابط هذا الشعب أيا كانت الديانة.

بكاميرا محدودة الحجم، سلط الطالب بجامعة أسيوط، الضوء على علاقة تمتد إلى الكثير من السنوات، التى جمعت مسلمى ومسيحى مصر، فى كنف الوحدة الوطنية، وهى العلاقة الأكثر ترابطًا فى التاريخ.

" أول ما شوفت القسيس والشيخ، جه فى بالى التصوير فورًا، وكان من حسن حظى إنى لقيتهم بيحيوا بعض"، حديث حسن جمال، صاحب الصورة الملتقطة على نجع حمادى، فى حديثه لـ تحيا مصر.

وتابع خلال حديثه لـ تحيا مصر، أحب التصوير منذ الصغر، وأشارك فى العديد من المعارض التصويرية، وكل ذلك بكاميرا هاتف صغير، ولا أملك كاميرا، فأنا أهوى التصوير، ولكنى أنوى أن التطوير من نفسي.

وأضاف، أنا فى قسم تاريخ، وأعرف الكثير عن الوحدة الوطنية، ولي أصدقاء كُثر من المسيحين، وكانوا سعداء جدًا بالصورة، وأكثر شئ أسعدنى هو التعليق الإيجابي للقسيس اللى صورته ونفسي اتكلم مع الشيخ برضوا".

اقرأ أيضًا: الباب تواضروس: لم اغير رقم هاتفى منذ كنت اسقفا واستقبل جميع الرسائل



واستكمل، صاحب الصورة الملتقطة، أسعى بقدر الإمكان إحياء الروح المصرية الجميلة، خلال التعاملات اليومية، وبوثق تلك الأعمال من خلال صفحتى على الفيس بوك، أو من المشاركة فى المعارض الموجودة فى محافظة أسيوط".

