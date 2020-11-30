مدبولي يلتقي مع الوزراء لبحث خطة التعامل مع معطيات القضية السكانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا، لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية. وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة، للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة. اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يصدر قرار بشأن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار



وأصدر مدبولي اليوم القرار رقم ٢٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧.

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