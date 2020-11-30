لمواجهة مخاطر السيول.. محافظ المنيا: تجهيز وصيانة 34 مخر سيل

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حضر الاجتماع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وممثل مكتب المستشار العسكرى، وجميع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.
وقال المحافظ، إنهم يضعون خطة شاملة استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، وتم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل، منها 12 مخرا طبيعيا و22 مخرا صناعيا، ورفع درجة الاستعداد الى القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتى من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية، مشدداً على كافة الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير.
كما استعرض المحافظ موقف استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة ، حيث قدم دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة عرضا حول الموقف الحالى لتطور فيروس كورونا فى الموجة الثانية موجها بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة الوقائية التى تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، ومكافحة انتشار امراض الشتاء، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، و تسهيلا وتيسيرا على جميع أبناء المحافظة من خلال توفير المستلزمات الطبية والعقاقير العلاجية.
ووجه خلال الاجتماع وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلى، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومى على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل فى نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية.
وشدد المحافظ على إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامة، مشيرا إلى استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، موجها المسؤولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة، موضحا أنه لا تسامح فى تخاذل أى مسؤول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة فى العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.
وفى نهاية الاجتماع، طالب المحافظ جميع المسؤولين بضرورة التفانى فى العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة، والعمل بروح الفريق، مشيرا الى ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم.
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