لمواجهة مخاطر السيول.. محافظ المنيا: تجهيز وصيانة 34 مخر سيل

جدة - نرمين السيد - اجتمع أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، بالأجهزة التنفيذية فى المحافظة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، والخاصة بعدد من القطاعات الخدمية والملفات المهمة بالمحافظة.





حضر الاجتماع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وممثل مكتب المستشار العسكرى، وجميع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنهم يضعون خطة شاملة استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، وتم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل، منها 12 مخرا طبيعيا و22 مخرا صناعيا، ورفع درجة الاستعداد الى القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتى من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية، مشدداً على كافة الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير.

كما استعرض المحافظ موقف استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة ، حيث قدم دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة عرضا حول الموقف الحالى لتطور فيروس كورونا فى الموجة الثانية موجها بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة الوقائية التى تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، ومكافحة انتشار امراض الشتاء، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، و تسهيلا وتيسيرا على جميع أبناء المحافظة من خلال توفير المستلزمات الطبية والعقاقير العلاجية.

ووجه خلال الاجتماع وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلى، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومى على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل فى نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية.

وشدد المحافظ على إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامة، مشيرا إلى استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، موجها المسؤولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة، موضحا أنه لا تسامح فى تخاذل أى مسؤول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة فى العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

وفى نهاية الاجتماع، طالب المحافظ جميع المسؤولين بضرورة التفانى فى العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة، والعمل بروح الفريق، مشيرا الى ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم.