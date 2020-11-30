البابا تواضروس ينعى وفاة كاهن بدير بطمس

جدة - نرمين السيد - وولد القمص سلوانس يوم 1 يناير 1953 وسيم كاهنًا على كنيسة الأمير تادرس ببنى شقير بمنفلوط يوم 1 أبريل 1979 بيد مثلث الرحمات الأنبا لوكاس الثانى أسقف منفلوط وأبنوب السابق، ونال رتبة القمصية يوم 15 مارس 1997 بيد الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط السابق.

ومن المقرر أن تصلى صلوات تجنيزه اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون.

قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للأنبا بطرس الأسقف العام ولكهنة بطمس فى نياحة الأب المبارك القمص سلوانس القمص يوحنا، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.