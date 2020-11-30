الحكومة: لا حرمان لغير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها بعد سن 24 عاما

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء بشأن حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عامًا وفقًا لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، عار تماما عن الصحة.





وبحسب بيان، اليوم، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عامًا وفقًا لقانون " التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط، هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأمينى- تُدر لها دخلًا يساوى قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما فى حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أى حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة. وفى سياق متصل، يهدف القانون الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعى الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التى تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوى بشأنها. وينص القانون الجديد على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتى نص القانون كالتالي: "يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعيًا، وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقًا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة.

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