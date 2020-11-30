إنفوجراف- تعليم جيد ومنصات.. طارق شوقى يحسم امتحانات النقل وإغلاق المدارس

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لأولياء الأمور أن من اختار من أبنائهم نظام التعليم بالمنازل، لديهم كل وسائل التعليم المتاحة للحصول على المعلومات التى تساعدهم على تحصيل أكبر قدر من المناهج الدراسية.





وأوضح وزير التربية والتعليم الحقائق حول العديد من القضايا التى تشغل الطلاب وأولياء أمورهم، والإنفوجراف التالى يوضح أبرز تصريحات الوزير.

وأكد الوزير فى تصريحاته أن إغلاق المدارس ليس حلا، وذلك ردا على الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بتعطيل الدراسة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

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