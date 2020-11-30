ننشر توصيات الأعلى للإعلام حول شكاوى ضد صدى البلد والقاهرة والناس

جدة - نرمين السيد - بحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى اجتماعه اليوم الإثنين شكوى شركة النصر للكيماويات الدوائية ضد الحساب الرسمى لقناة صدى البلد على فيسبوك لنشره فيديو بعنوان: "نتائج سلبية خطيرة من تناول مسكن الباراسيتامول".





وبحسب بيان اليوم، رأت لجنة الشكاوى أن ما جاء فى الفيديو من صور للمنتج وعبارات لا تستند لأبحاث من جهات رسمية، ووافق المجلس على توصية اللجنة بإزالة المحتوى للضرر الذى يقع على منتج الشركة ولعدم استناد القناة لأبحاث من جهات رسمية.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشكاوى بخصوص حلقة برنامج "المصرى أفندى" الذى يذاع على قناة "القاهرة والناس" من تقديم محمد على خير بتاريخ 16 أكتوبر 2020 وتناوله لقصة فتاة اسمها "إيمى" ادعت أنها تعرضت لمحاولة اختطاف ونشرت ذلك على صفحتها الشخصية على فيسبوك، وتساءل مقدم البرنامج عن مدى صحة الواقعة التى ذكرها وهل هناك من يقف وراء انتشارها على صفحات التواصل الاجتماعى.

واطلعت اللجنة على تقرير الرصد والتفريغ الخاص بفيديو نشرته هذه الفتاة واعترفت فيه بعدم صحة الواقعة وأنها اختلقت الأمر لخلق حالة من التعاطف معها بين أصدقائها.

ورأت اللجنة أن مقدم البرنامج طرح الموضوع دون التأكد من صحته واستند فقط على ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعى ولم يتحرى الدقة وذلك بالمخالفة للائحة المعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس والتى تحذر الصحفى أو الإعلامى بألا يقيم تقارير على معلومات منقولة من مواقع التواصل الاجتماعى قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وأن نشر القصة المُفبركة بهذا الشكل تسبب فى الذُعر لدى المجتمع وخصوصا السيدات مما يستدعى مناقشة مقدم البرنامج فى هذا الأمر.

وأقر المجلس توصية لجنة الشكاوى بإلزام قناة "القاهرة والناس" تقديم اعتذار إلى الجهات المعنية المتضررة، والتنبيه على القناة بعدم نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعى دون التحقق من صحتها.