وفد أمن الغربية يوزع الهدايا على تلاميذ مدرسة التربية الفكرية

جدة - نرمين السيد - ونظم وفد من ضباط مديرية أمن الغربية زيارة لمدرسة التربية الفكرية بمدينة طنطا، ووزع عددًا من الهدايا الرمزية للتلاميذ ومشاركتهم فى قضاء يوم ترفيهى لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

وكان لتلك الزيارة الأثر الطيب فى نفوس التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.