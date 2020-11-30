"الأعلى للإعلام" يخاطب الحكومة لمد توفيق أوضاع الصحف والمواقع والقنوات

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن مخاطبة مجلس الوزراء من أجل الموافقة على مد فترة تلقى طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى حددها القانون فى مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت فى 16/2/2020 وكانت فترة السماح الحالية قد انتهت يوم 24 نوفمبر الجارى .

يذكر أن المهلة التى حددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، لتوفيق الأوضاع للصحف والمواقع والقنوات قد انتهت فى 24 نوفمبر 2020، وفيما يلى خطوات إصدار صحيفة ورقية أو ترخيص موقع إلكترونى أو قناة:

أولًا: خطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ Pdf:

1- طبـاعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه:

- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).

- نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات.

- نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.

- نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية..

- نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).

2 - بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

3- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتـــــــم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.

4- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس وفى حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:

الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.

الثانى : يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

ثانيًا: خطوات ترخيص موقع إلكترونى:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقًا لكل حاله.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ثالثًا: خطوات ترخيص قنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقًا لكل حاله.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.