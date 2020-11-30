لدعم الأنشطة.. بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري وجامعة الجلالة

وقع الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، الاثنين، بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية، التي مثلها في التوقيع الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، وذلك بهدف دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار استراتيجية الجمعية التي تستهدف توسيع قاعدة شركاء العمل وتقديم الدعم المجتمعي لكافة الجهات والمؤسسات بالمجتمع المصري.

وبحسب بيان، يعتبر الهلال الأحمر المصري جهازًا معاونًا لكافة أجهزة الدولة في أوقات الأزمات والكوارث ومواجهة أخطارها من خلال تقديم خدمات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية وخدمات الإسعاف الأولي لكافة فئات المجتمع، وتقوم فلسفته على النشاط الأهلي والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين.

وتعتبر جامعة الجلالة الأهلية أحدث الصروح العلمية غير الهادفة للربح والتي تسهم في إتاحة برامج تعليمية متطورة بمعايير جودة عالمية من خلال بنية أساسية متطورة تعمل على خدمة وتنمية المجتمع.

وانطلاقا من ذلك التوافق المشترك للرؤى والأهداف العامة بين كلا الطرفين تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري ومحمد أبو المعاطي عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر والدكتور محمد الشناوي نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية والدكتورة رنا زيدان الأمين العام للجامعة.

وتجدر الإشارة إلى الدور الداعم للهلال الأحمر المصري في منتصف الشهر الماضي وطوال الأسبوع الترحيبي بطلاب العام الدراسي الأول بجامعة الجلالة والذي استهدف تعقيم مباني وأرجاء الجامعة بواسطة فرق التعقيم والتطهير المتخصصة بالهلال الأحمر، وتوفير سيارات وخيم طبية متنقلة مجهزة بالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية برفقة فريق طبي متخصص، بالإضافة الى فرق التوعية والترويج الصحي التي انتشرت بين جموع الطلاب وذويهم لتوزيع الكحول المطهر والكمامات لتوعية الحضور.