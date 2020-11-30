قوة وردع .. الرسائل الـ 5 للقوات المسلحة في "نسور مصر"

نشرت القوات المسلحة، فيديو بعنوان "نسور مصر"، خاص بالقوات الجوية ، تستعرض فيه الإمكانيات الكبيرة والحديثة، التي تمتلكها القوات الجوية، كذلك التدريب الراقي التي وصل إليه "نسور مصر"، مما ساهم في رفع الجاهزية والاستعداد القتالي لأبطال القوات الجوية "طيارين - مهندسين - فنيين"، لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم لحماية الأمن القومي المصري، ومقدرات شعبه ، سواء كانت داخل الحدود ، أو خارج الحدود.
رسائل كثيرة حملتها القوات المسلحة في الفيديو الذي نشر، وتدوالته وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية، مما أضاف له أهمية كبرى من حيث "الدلالة والتوقيت".
فالرسالة الأولى في الفيديو، هي استعراض القوات المسلحة لطائراتها الجديدة المنضمة حديثا لصفوف قواتنا الجوية، والتي تستطيع الوصول لأبعد مدى خارج حدود الدولة المصرية، وذلك لحماية الأمن القومي المصرية ومقدرات الشعب المختلفة.
والرسالة الثانية التي ظهرت في الفيديو، هي يقظة القوات الجوية في حماية الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة للدولة المصرية على مدار 24 ساعة، خاصة الحدود الشرقية في سيناء، واشتراكها في عملية مكافحة البؤر الإرهابية والتكفيرية في وسط وشمال سيناء، كذلك حمايتها الحدود الغربية مع ليبيا، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة وشديدة الخطورة، والتي تأثر تأثير مباشر على الأمن القومي المصري.
والرسالة الثالثة من الفيديو ، هي قدرة القوات الجوية على حماية المصالح الاقتصادية المصرية ، سواء التي كانت تقع في حدود مياها الإقليمية أو التي تقع في نطاق مياها الإقتصادية ، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية، وباقي أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.
والرسالة الرابعة في الفيديو ، تتجلى في الكفاءة الفنية والقتالية للمهندسين والفنيين، كذلك التدريب الراقي لكافة أفراد منظومة القوات الجوية، والتي تساهم في رفع جاهزية القوات الجوية لتنفيذ أي مهمة في أي وقت.
والرسالة الخامسة والأخيرة التي ظهرت في الفيديو، هي قدرة القوات المسلحة والقوات الجوية على ردع كل من تسول نفسه أن يهدد مصر وأمنها القومي ، كذلك امتلاك القدرة على حماية حدودها ومصالح شعبها.
الفرد المقاتل
تعتبر الركيزة الأولى لنجاح القوات الجوية فى أداء مهامها، هو الفرد المقاتل المزود بعقيدة عسكرية وروح معنوية مرتفعة، وقدرة على الآداء الجيد والإلمام التام بمهامه فى السلم والحرب، وذلك بإمتلاك لياقة ذهنية وبدنية عالية، ليصبح قادر على إستخدام أحدث المعدات، وتلك الصفات هى التى تمكن الفرد من أداء مهامه القتالية، بأعلى معدلات الأداء وأقل إستهلاك للمعدات والأسلحة والذخائر، تحت مختلف الظروف.
وتقوم قواتنا الجوية، بمسايرة أحدث الوسائل العلمية فى مجال إعداد الفرد المقاتل، بداية من الكلية الجوية بعد تطويرها، وصولًا إلى تشكيلاتنا الجوية التى يتم فيها التأهيل من خلال برامج الإعداد التخصصي والبدنى، بالإضافة إلى مساعدات التدريب الأرضية وتنفيذ التدريبات فى ظروف مشابهة لظروف العمليات الحقيقية، وإستخدام ذخائر العمليات لتحقيق مبدأ الواقعية فى التدريب".
كما أن هناك خطط مستمرة للتدريب والإعداد الدائم داخليًا وخارجيًا، تتم من خلال برامج التأهيل العلمى "النظرى / العملى" بمعهد دراسات الحرب الجوية، ومراكز التدريب والمعاهد الفنية المتخصصة بالقوات الجوية المصرية والعالمية، وكذلك الفرق الخاصة بطرازات الطائرات المختلفة كما تم توفير المحاكيات المتطورة للطائرات الحديثة لزيادة الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى.
القوات الجوية والتدريب
التدريب هو العنصر الفعال فى الحفاظ على الجاهزية العملياتية، لتحقيق مهام القوات الجوية والقوات المسلحة، وتطوير التدريب فى القوات الجوية يتم على عدة مراحل تبدأ بالكلية الجوية التى تعتبر حجر الأساس لضخ دماء جديدة من الطيارين والجويين داخل صفوف القوات الجوية ، يليها معهد دراسات الحرب الجوية الذى يضاهي أفضل أكاديميات الحرب الجوية فى العالم لتأهيل الضباط فى مختلف التخصصات، إلى جانب التأهيل التخصصى الذى يتم داخل التشكيلات الجوية وخاصة للطيارين للتدريب على فنون القتال الحديثة فى ظل التقدم الهائل للطائرات وأنظمة التسليح المتطورة، وأيضا مراكز إعداد الكوادر الفنية على أعلى مستوى من الكفاءة الفنية للتعامل مع الطائرات والمعدات الحديثة.
التأمين الفنى
تقوم جهات التأمين الفنى بالقوات الجوية، من خلال الإدارة المتكاملة لأنشطة التخطيط والتأمين الفنى، بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المتبعة على مستوى العالم، لتقديم الدعم الفنى المتكامل لصيانة جميع طرازات طائرات القوات الجوية، من "عمرة طائرات – مد العمر الفنى – إصلاح رئيسى ومتوسط وتقنيات موسعة - تصنيع أجزاء محليًا"، والإشتراك مع باقى وحدات / تشكيلات القوات الجوية، فى مراحل التحديث والتطوير للمعدات الجوية وأنظمة التسليح، مع تحقيق الإستعداد القتالى الدائم والمستمر بكفاءة عاليه أثناء التدريب الجاد والمستمر.
كما أنه بالنسبة للكوادر الفنية، تقوم القوات الجوية بإختيار العناصر المتميزة للعمل فى مجال التأمين الفنى، ثم يتم تأهيلهم التأهيل النفسى والبدنى والعسكرى والعلمى اللازم فى مراكز إعداد الفنيين بعد تخرجهم وإلتحاقهم بالتشكيلات الجوية، وتستمر منظومة التأهيل والرعاية من خلال التدريب النظرى والعملى، والتوسع فى إستخدام مساعدات التدريب المتطورة وإكتساب الخبرة من الكوادر الفنية المؤهلة على مختلف الطرازات بالقوات الجوية، كما يتم تأهيلهم بدورات وفرق خارج البلاد، مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية للضباط والأفراد وعائلاتهم ، والإهتمام بمستوى المعيشة للصف والجنود وتوفير نوادى ترفيهيه لرفع الروح المعنوية لهم
التأمين الهندسى
تتمثل أعمال التأمين الهندسى للقوات الجوية، فى تهيئة الظروف المناسبة، لضمان إستمرار تدريب وعمل القوات الجوية فى السلم والحرب، وتقديم الدعم اللازم، للإحتفاظ بأعلى درجات الجاهزية بالقواعد الجوية والمطارات، لتكون قادرة على تنفيذ المهام بكفاءة وقدرة عالية في أي وقت.
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