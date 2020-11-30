قوة وردع .. الرسائل الـ 5 للقوات المسلحة في "نسور مصر"

نشرت القوات المسلحة، فيديو بعنوان "نسور مصر"، خاص بالقوات الجوية ، تستعرض فيه الإمكانيات الكبيرة والحديثة، التي تمتلكها القوات الجوية، كذلك التدريب الراقي التي وصل إليه "نسور مصر"، مما ساهم في رفع الجاهزية والاستعداد القتالي لأبطال القوات الجوية "طيارين - مهندسين - فنيين"، لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم لحماية الأمن القومي المصري، ومقدرات شعبه ، سواء كانت داخل الحدود ، أو خارج الحدود.

رسائل كثيرة حملتها القوات المسلحة في الفيديو الذي نشر، وتدوالته وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية، مما أضاف له أهمية كبرى من حيث "الدلالة والتوقيت".

فالرسالة الأولى في الفيديو، هي استعراض القوات المسلحة لطائراتها الجديدة المنضمة حديثا لصفوف قواتنا الجوية، والتي تستطيع الوصول لأبعد مدى خارج حدود الدولة المصرية، وذلك لحماية الأمن القومي المصرية ومقدرات الشعب المختلفة.

والرسالة الثانية التي ظهرت في الفيديو، هي يقظة القوات الجوية في حماية الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة للدولة المصرية على مدار 24 ساعة، خاصة الحدود الشرقية في سيناء، واشتراكها في عملية مكافحة البؤر الإرهابية والتكفيرية في وسط وشمال سيناء، كذلك حمايتها الحدود الغربية مع ليبيا، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة وشديدة الخطورة، والتي تأثر تأثير مباشر على الأمن القومي المصري.

والرسالة الثالثة من الفيديو ، هي قدرة القوات الجوية على حماية المصالح الاقتصادية المصرية ، سواء التي كانت تقع في حدود مياها الإقليمية أو التي تقع في نطاق مياها الإقتصادية ، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية، وباقي أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.

والرسالة الرابعة في الفيديو ، تتجلى في الكفاءة الفنية والقتالية للمهندسين والفنيين، كذلك التدريب الراقي لكافة أفراد منظومة القوات الجوية، والتي تساهم في رفع جاهزية القوات الجوية لتنفيذ أي مهمة في أي وقت.

والرسالة الخامسة والأخيرة التي ظهرت في الفيديو، هي قدرة القوات المسلحة والقوات الجوية على ردع كل من تسول نفسه أن يهدد مصر وأمنها القومي ، كذلك امتلاك القدرة على حماية حدودها ومصالح شعبها.

اهتمت القيادتين السياسية والعسكرية منذ عام 2013، بتقوية وتدعيم القوات المسلحة، فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

فمنذ اللحظة الأولى من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي أفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.