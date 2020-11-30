وزير الطيران : توفير مستلزمات الرعاية الطبية للعاملين

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية مفاجئة، لمستشفى مصر للطيران، لزيارة الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران والمرضى بالمستشفى.

يأتي ذلك فى ضوء الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية بجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران.

وخلال الزيارة التقى وزير الطيران بعدد من الأطباء وأطقم التمريض بالتخصصات المختلفة بأقسام المستشفي ، وأعرب عن شكره لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى على تعاملهم المشرف مع جائحة كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة.

كما تابع الوزير الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا مؤكدًا ضروره توافر كافة التدابير اللازمه لتقديم اعلى مستوى من الرعاية والخدمات العلاجبة للحفاظ على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى من العاملين بقطاع الطيران المدنى وعملائها الخارجيين، حيث تم افتتاح عيادة للصدر بداخل قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وذلك طوال أيام الأسبوع كما يتم فى نفس العيادة عمل مسحات PCR حسب الحالة وأعراضها ،و فى حالة حضور أى مريض يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة أو أعراض تنفسية حادة يتم تقييمه من قبل أطباء الطوارئ تقييمًا شاملًا مع عمل الأشعات والتحاليل اللازمة وإعطائه العلاج اللازم حتى ظهور نتائج التحاليل والأشعة ، وفى حالة احتياج المريض للحجز بالمستشفى يتم اتخاذ اللازم واتباع التدابير الاحترازية الدقيقة وحجزه على الفور.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.