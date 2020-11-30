عبر تطبيق زوم.. البابا تواضروس يلتقي أساقفة وكهنة وخدام جنوبي الولايات المتحدة

واستغرق كل لقاء أكثر من ثلاث ساعات، حيث أجاب قداسته بعد كل محاضرة على كل أسئلة واستفسارات الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين تفاعلوا بفرح وامتنان شديدين مع قداسته الذي أظهر من خلال المؤتمر رعاية ومحبة فياضة لأبنائه من الكهنة والخدام والخادمات في المهجر، واهتمامًا قويًا بالتواصل معهم وإرشادهم فيما يخص العقبات والمشاكل التي تواجههم في الخدمة هناك.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد التقى أمس الأحد، بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
يأتي لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا ميخائيل وأعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين بعد المائة لتأسيسها والتي افتتحت على يد مثلث الرحمات البابا كيرلس الخامس عام ١٨٩٣، وساد اللقاء روح طيبة، وأعرب الحاضرون عن العديد من الأفكار والأمنيات التي تمثل آمالهم وطموحاتهم للكلية لإحداث مزيد من التطوير للكلية على كافة الأصعدة لدعم الخدمة بالكنيسة.
وزار قداسة البابا تواضروس الثاني مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في مطلع شهر نوفمبر الجاري وألقى محاضرة على طلبة الفرقة الأولى من الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد"، وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعا مع أعضاء مجلس الكلية لدى وصوله، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها.
وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أهمية أن يتمتع الدارسين بصفة النظام في كافة جوانب الحياة والعمل والدراسة، لافتا إلى أن الكلية الإكليريكية ليست كلية للمعرفة فقط ولكنها لنمو الحياة الروحية أيضا.
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