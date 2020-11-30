خلال لقاء بالغرفة الأمريكية.. مايا مرسي تستعرض جهود مصر في مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس في لقاء نظمته الغرفة الأمريكية بمناسبة حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بمشاركة الدكتورة ماريان عازر عضوة مجلس النواب .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي،في كلمتها،أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة بدعم ومسانده من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، مستعرضة جهود مصر في هذا المجال ، حيث أن دستور 2014 يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف حيث نص فى المادة (11) على: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة الى انهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر ، كما اشارت الى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي اول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي،أهمية القانون والتوعيه به لمواجهة هذه المشكلة ، مشيرة الى حزمة من القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبه على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضد ها، والتى يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض ، كذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث ،و تجريم الحرمان من الميراث ، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، لافتة أيضًا الى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد،، والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات،بشأن التنمر. وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات ، لافتة الى أن مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث ، كما تم اطلاق العديد من المبادرات والحملات الاعلامية المختلفة للتوعيه بمناهضة العنف ضد المرأة مثل " حملة التاء المربوطة سرقوتك، متخليش محطة توقفك.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة ، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية "لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف" ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة،بالإضافه الى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي الى جهود الحكومه في ضوء جائحة كوفيد-19 ، مشيرة الى أن الحكومه المصرية كانت أول حكومه في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبه لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19 ، كما أطلقت ورقة لرصد و.مراقبة تنفيذ تلك السياسات ، مشيرة ان مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبير واجراء اتخذتهم مصر .

كما أشارت الى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا"، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.