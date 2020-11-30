نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الأعلى للإعلام' يخاطب الوزراء لمد فترة توفيق أوضاع المؤسسات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن مخاطبته لمجلس الوزراء، من أجل الموافقة على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع، لمدة ثلاثة أشهر، للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، والتي صدرت فى 16/2/2020 وكانت فترة السماح الحالية قد انتهت يوم 24 نوفمبر الجاري.

وقال المجلس في بيان له، إنه ناقش المجلس شكوى مؤسسة الأهرام الصحفية ضد موقع "أهرام مباشر نيوز"، ورئيس مجلس إدارته دكتور رأفت عبده، ونائبه المهندس يسري عبده، لاستخدام اسم وشعار مؤسسة الأهرام، ونشره أخبار قد تُنسب لها بسبب ظهور الشعار الخاص بالمؤسسة عليها.

وأضاف المجلس أنه تبين للجنة الشكاوى بالمجلس، أن الموقع يستخدم نفس العلامة التجارية لمؤسسة الأهرام الصحفية، وذلك بالمخالفة للقانون، مما يسبب أضرار لها، وبما يوحي بنسب هذه الأخبار إليها وأنها مصدر الأخبار، وأوصى بحجب موقع الأهرام مباشر نيوز، وقد وافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى بحجب موقع الأهرام مباشر نيوز، وإزالة صفحة الموقع على الفيسبوك.