المحرصاوي يستقبل وزير الشباب ويصطحبه في جولة داخل جامعة الأزهر

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإدارة الجامعة بمدينة نصر اليوم الاثنين.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، في رحاب الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأكد على أن تلك الزيارة عزيزة على نفوسنا، خاصة عندما يلتقي وزير الشباب مع شباب جامعة الأزهر، مؤكدًا على أن الزيارة إنما تعكس قوة الراوبط والعلاقات بين جامعة الأزهر ووزارة الشباب، مشيرًا إلى أن التعاون قديم بين الجامعة ووزارة الشباب.

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ولفت إلى أنه سبقت زيارات عديدة لمعالي وزير الشباب والرياضة هذه الزيارة، وقد اصطحب رئيس جامعة الأزهر ونوابه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب في جولة بمقر مجلس جامعة الأزهر الجديد الذي تأسس بالجهود الذاتية.