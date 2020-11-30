اللجنة الأولمبية تختار اتحاد الكرة المصري كأفصل اتحاد لعام 2019- 2020 (صور)

حصد الاتحاد المصري لكرة القدم لقب أفضل اتحاد مناصفة مع الاتحاد المصري لكرة اليد، وتوج الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بجائزة أفضل مدير فني للعبة الجماعية في الحفل الذي أقامته اللجنة الأولمبية لتكريم الأبطال المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

وعبر الكابتن شوقي غريب، عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكدا أنه يمثل تكريما للجهاز واللاعبين، ووعد أن يظهر المنتخب الأولمبي بشكل متميز خلال الدورة الاولمبية.

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تُجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري تحت سن 23 تأهل بقيادة شوقي غريب مدرب المنتخب الي طوكيو 2020، بعد فوزه ببطولة كأس إفريقيا تحت 23 سنة، ويأمل الجهاز الفني للمنتخب بعمل أداء مميز في البطولة. ومن الممكن انضمام محمد صلاح للمنتخب في بطولة طوكيو بسبب خبراته.