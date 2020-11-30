صور وفيديو.. اجتماع محلية النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة أزمات الأمطار بالإسكندرية



انطلق اليوم الأثنين، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

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سكرتير عام محافظة الإسكندرية يكشف بمحلية النواب جهود الحكومة لمواجهة أزمة الأمطار



قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات سابقة أنه قد آن الآوان في إسراع الحكومة لتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة المستدامة للتعامل مع التغيرات المناخية من زيادة لكمية هطول الأمطار أثناء فصل الشتاء على محافظة الإسكندرية، الأحد، مؤكدًا وجود خطة تنموية معدة لتطوير شبكات و محطات الصرف و السدود و الخزانات اللازمة و لكن تحتاج إلى اعتمادات مالية و أدوات و آليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرًا لضيق شوارع الإسكندرية و زيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، مطالبًا كل من وزيرة التخطيط، ووزير المالية توجيه ناتج حصيلة محافظة الإسكندرية من التصالح على المخالفات بكامل جملة قيمتها للانفاق على هذا القطاع فورًا.

