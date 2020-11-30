تحيا مصر ينشر تفاصيل ورسائل "حمدوك" خلال لقاء تليفزيون السوداني القومي

أكد الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية سيتم في ديسمبر القادم وأن كل الشواهد تدل على ذلك، مؤكدا أن السودان سيحتاج لتطوير نظامه المصرفي والخدمة المدنية لمواكبة العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع اسم السودان من القائمة، مبديًا انزعاجه من التمجيد لشخصه ووصفه بالمخلص وترديد عبارات "شكراً حمدوك".
وأشار خلال حوار له أجراه معه التلفزيون القومي السوداني، أمس، إلى على ضرورة التأسيس لتمجيد البرامج التي تراعي قدر الشعب السوداني وليس الأشخاص، لافتًا أن الشعب السوداني يستحق أن يعمل الجميع على قيام دولة المؤسسات وتغليب روح القيادة الجماعية والعمل الجماعي مؤكداً أن هذا الحلم سيتحقق لخلق سودان قوي معافى وأن إرادة الشعب السوداني قادرة على تحقيق ذلك.
وقال إن إغلاق البلاد الشامل أمام جائحة كورونا مرتبط بتطورات الجائحة، وأن الحكومة تسعى لعدم الإغلاق التام لتجنب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للإغلاق، حيث تأثرت إيرادات الحكومة بسبب الإغلاق في المرة السابقة بنسبة 40% وأكد فتح المراكز وتقديم الخدمات بشكل منتظم، مشددا على ضرورة التقيد بالإرشادات والإجراءات الصحية.
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وأشار إلى تضرر قطاعات واسعة من المجتمع بالموجة الثانية للجائحة والتى كانت أكثر حدة من الأولى، لافتا إلى إصابة عدد من الوزراء بالجائحة وفقدان عدد من الكوادر من المسؤولين والمواطنيين.
وحول أزمة الدواء، أكد استمرار الحكومة الانتقالية فى دعم الدواء، وقال تم التوافق مع بنك السودان على تلبية الاحتياجات الدوائية بالبلاد، مشيرا إلى ارتباط الأزمة بالموارد.
وفيما يتعلق باضرابات الأطباء والمعلمين، أوضح رئيس الوزراء أن الوضع الديمقراطى يسمح بالتعبير والاحتجاج، وقال اجتمعنا مع المعلمين والاطباء وتوصلنا لاتفاق لمعالجة قضاياهم. وذكر الدكتور حمدوك فى هذا الخصوص انه تم توفير 2500 وظيفة للحقل الصحى.
ولفت إلى أهمية تطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن عدد من الهيئات من بينها هيئة البحوث الزراعية تعرضت للإهمال من قبل النظام السابق، وأنه لابد من تهيئة المناخ لتطوير القطاع.
وأشار إلى أن التحضيرات للموسم الشتوي للقمح تسير على قدم وساق بتضافر جهود وزارة الزراعة والجهات المعنية مما يبشر بإنتاجية عالية غير مسبوقة مشيرًا إلى أنه من الأفضل وجود هيئة استراتيجية تدير المخزون الاستراتيجيى لمعالجة قضايا أساسية.
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وحول أطروحته للحزم الخمسة المتمثلة في حزم الانهار وحزم الصمغ العربي وحزم البحر المتوسط وحزم التماذج مع الأشقاء في جنوب السودان وحزام المحاصيل النوعية ذكر بأنها أطر عامة قصد منها خلق مشروع نهضوي يخاطب قضايا المشروع النهضوى السودانى، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى تخاطب الجانب السياسي، وتخاطب الثانية الجانب التنموى، مضيفًا أن الأحزمة الخمسة القصد منها المعالجة خارج الإطار التقليدى.
وأكد أنه من أكبر المشاكل والتحديات في السودان هي الجهوية والعنصرية وقال إن هذه الأحزمة تتيح الفرصة للتواصل وتقوية اللحمة، موضحًا أن حزام التماس يربط السودان مع دولة جنوب السودان مؤكدا أن أي مشروعات ناجحة ذات عائد اقتصادى تجد التمويل.
كما أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن قطاع التعليم والصحة يمثلان أولوية قصوى لدى الحكومة ولا تتحقق النهضة بدونه مضيفا: "لا نهضة بدون كادر بشري مدرب"، ومشيرا إلى أن الهيكل الراتبي الموحد الذي وجد قبولا واستحسان خاطب قطاع التعليم.
وفيما يتعلق بما تم تداوله حول التعليم عبر الراديو والقنوات، قال: "إذا استطعنا الوصول لهذا المستوى في مجال التعليم فهذا طموح"، موضحًا أنه قد تم الاتفاق بدعم من البنك الدولي لتوفير راديدوهات وتلفزيونات في مناطق السودان وتتم مراجعة الدروس، وأكد أنه تمت طباعة 70% من الكتاب المدرسي، مضيفا: "نحن حريصون علي إعطاء قطاع التعليم أولوية قصوى وجادون في مجانية التعليم وذلك في إطار الموارد المتاحة، وقال: نحتاج الى علاقة صحية مع بقية الدول ونعتمد أولا و أخيرا على مواردنا الذاتية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر ينشر تفاصيل ورسائل "حمدوك" خلال لقاء تليفزيون السوداني القومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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