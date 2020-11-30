تحيا مصر ينشر تفاصيل ورسائل "حمدوك" خلال لقاء تليفزيون السوداني القومي

أكد الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية سيتم في ديسمبر القادم وأن كل الشواهد تدل على ذلك، مؤكدا أن السودان سيحتاج لتطوير نظامه المصرفي والخدمة المدنية لمواكبة العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع اسم السودان من القائمة، مبديًا انزعاجه من التمجيد لشخصه ووصفه بالمخلص وترديد عبارات "شكراً حمدوك".

وأشار خلال حوار له أجراه معه التلفزيون القومي السوداني، أمس، إلى على ضرورة التأسيس لتمجيد البرامج التي تراعي قدر الشعب السوداني وليس الأشخاص، لافتًا أن الشعب السوداني يستحق أن يعمل الجميع على قيام دولة المؤسسات وتغليب روح القيادة الجماعية والعمل الجماعي مؤكداً أن هذا الحلم سيتحقق لخلق سودان قوي معافى وأن إرادة الشعب السوداني قادرة على تحقيق ذلك.

وقال إن إغلاق البلاد الشامل أمام جائحة كورونا مرتبط بتطورات الجائحة، وأن الحكومة تسعى لعدم الإغلاق التام لتجنب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للإغلاق، حيث تأثرت إيرادات الحكومة بسبب الإغلاق في المرة السابقة بنسبة 40% وأكد فتح المراكز وتقديم الخدمات بشكل منتظم، مشددا على ضرورة التقيد بالإرشادات والإجراءات الصحية.

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وأشار إلى تضرر قطاعات واسعة من المجتمع بالموجة الثانية للجائحة والتى كانت أكثر حدة من الأولى، لافتا إلى إصابة عدد من الوزراء بالجائحة وفقدان عدد من الكوادر من المسؤولين والمواطنيين. وأشار إلى تضرر قطاعات واسعة من المجتمع بالموجة الثانية للجائحة والتى كانت أكثر حدة من الأولى، لافتا إلى إصابة عدد من الوزراء بالجائحة وفقدان عدد من الكوادر من المسؤولين والمواطنيين. وحول أزمة الدواء، أكد استمرار الحكومة الانتقالية فى دعم الدواء، وقال تم التوافق مع بنك السودان على تلبية الاحتياجات الدوائية بالبلاد، مشيرا إلى ارتباط الأزمة بالموارد. وفيما يتعلق باضرابات الأطباء والمعلمين، أوضح رئيس الوزراء أن الوضع الديمقراطى يسمح بالتعبير والاحتجاج، وقال اجتمعنا مع المعلمين والاطباء وتوصلنا لاتفاق لمعالجة قضاياهم. وذكر الدكتور حمدوك فى هذا الخصوص انه تم توفير 2500 وظيفة للحقل الصحى. ولفت إلى أهمية تطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن عدد من الهيئات من بينها هيئة البحوث الزراعية تعرضت للإهمال من قبل النظام السابق، وأنه لابد من تهيئة المناخ لتطوير القطاع. وأشار إلى أن التحضيرات للموسم الشتوي للقمح تسير على قدم وساق بتضافر جهود وزارة الزراعة والجهات المعنية مما يبشر بإنتاجية عالية غير مسبوقة مشيرًا إلى أنه من الأفضل وجود هيئة استراتيجية تدير المخزون الاستراتيجيى لمعالجة قضايا أساسية. إقرأ أيضًا.. بعد سقوط قتلى مدنيين..السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي في نيجيريا