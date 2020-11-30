بالفيديو.. دينا هلالي تقترح انشاء صندوق الاقتراحات والشكاوى

تقدمت النائبة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح عمل صندوق خاص بالشكاوى والمقترحات، لرئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوها عبدالرازق، ويكون برئاسة أحد رؤساء لجنة القيم، واللجنة التشريعية.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ، تقدمت بالاقتراح بناءًا على رغبة الزملاء الأعضاء، ولم يحسم الأمر بعض بشأن المقترح.
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وأشادت النائبة بنصوص اللائحة، مؤكدة إنها ملمة بالبنواد والمواد، التى تخص المجلس والحياة النيابية بشكل عام، مشيرة إلى كونها إضافة قوية لما تتضمنه من اختصاصات يلتزم بها الأعضاء، ومعرفة حقوق النواب وواجباتهم.
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