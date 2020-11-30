وصول رؤساء نادي الزمالك الجُدد إلى مقر النادي لتسلم مهام الإدارة رسميا

وصلت منذ قليل، اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون نادي الزمالك، إلى مقر النادي لتسلمها بشكل رسمي مهام الإدارة، ومن المتفق عليه، أن يأتي موظفي وزارة الشباب والرياضة لإتمام العملية والإشراف عليها.
وذلك بعد استقالة رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، ومدير الكرة أمير مرتضي واسماعيل يوسف مدرب مساعد.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، أمس الأحد، بيان هام بشأن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
وإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
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