100جنية رسم جديد علي مصروفات المدارس و10جنيهات علي تراخيص السيارات.. تحيا مصر ينشر تعديلات صحة النواب علي موارد صندوق الطوارئ الطبية

يرصد موقع تحيا مصر التعديلات الأخيرة التى أدخلتها لجنة الشئون الصحية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق الطوارئ الصحية، حيث معظم التعديلات ذات صلة بدعم موارده التى رأي العديد من الأعضاء بأنه لن تكون كافية وفق ما هو مقدم فى مشروع قانون الحكومة.
مشروع القانون يستهدف تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها .
تعديلات الأعضاء كانت علي المادة 10 حيث استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، واستحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق.
التعديلات تضمنت أيضا فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق، وتخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تضمنت أيضا تعديل نص البند رقم 2 الذى يقضى بتحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح الصندوق، ليصبح 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، والنص علي إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.
موارد أخري وفق ما هو مقدم من الحكومة تتمثل فى المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التى قررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراضه.
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