100جنية رسم جديد علي مصروفات المدارس و10جنيهات علي تراخيص السيارات.. تحيا مصر ينشر تعديلات صحة النواب علي موارد صندوق الطوارئ الطبية



يرصد موقع تحيا مصر التعديلات الأخيرة التى أدخلتها لجنة الشئون الصحية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق الطوارئ الصحية، حيث معظم التعديلات ذات صلة بدعم موارده التى رأي العديد من الأعضاء بأنه لن تكون كافية وفق ما هو مقدم فى مشروع قانون الحكومة.

مشروع القانون يستهدف تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها .

تعديلات الأعضاء كانت علي المادة 10 حيث استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، واستحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق.