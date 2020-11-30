اختيار عالم مصري كأول أفريقي وعربي زميًلا لأكبر مجمع هندسي بالعالم

أعلن مجلس إدارة مجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE عن اختيار الدكتور صلاح عبية المدير والمؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية والرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كزميل للمجمع في مجال الفوتونيات وذلك نظرا لريادته و أبحاثه المتميزة في مجال الفوتونيات الحاسوبية، وذلك اعتبارا من يناير 2021.
تعد زمالة IEEE، حسب بيان صادر عن مدينة زويل، أعلى تكريم يمنحه المجمع للأساتذة الرواد في مجال تخصصهم على مستوى العالم.
يقوم مجلس إدارة المجمع باختيار أقل من 0.1%، أي أقل من واحد من ألف، من الأعضاء البالغ عددهم ما يقرب من نصف مليون من أكثر من 160 دولة حول العالم سنويا كزملاء.
كما أنه يتم اختيار الأعضاء وفقا لمعايير صارمة ويعتبر مجمع IEEE أكبر منظمة مهنية في العالم لتطوير التكنولوجيا حيث يتم اختيار الأعضاء الذين حققوا التميز والكفاءة من خلال منح الزمالة ممن لديه سجل استثنائي مميز من أبحاث رائدة في مجال تخصصهم, وبذلك يعتبر عبية أول أستاذ يعمل بالجامعات العربية والأفريقية يحصل على هذه الزمالة في تخصص الفوتونيات.
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وأعرب عبية عن امتنانه وشكره العميق لشركاء النجاح الحقيقيين وهم فريقه البحثي بمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل، وأيضا بطلاب الدراسات العليا بالماجيستير والدكتوراه الذين أشرف عليهم بمصر وبريطانيا والبالغ عددهم ما يقرب من 150 طالب بعضهم يشغل الآن مناصب مرموقة بالجامعات والشركات المتخصصة بمختلف دول العالم.
وأضاف عبية أن هذه المكانة المرموقة تعكس وضع البحث العلمي على قائمة أولويات الدولة المصرية في العصر الحالي الذي يشهد طفرة علمية حقيقية.
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