النائب محمد العرابي يكشف متغيرات وملامح الوضع السياسي العالمي 2021

تناول وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، عدة متغيرات سياسية كشف من خلالها ملامح الوضع السياسي العالمى عام 2021 وما بعدها، جاء في مقدمتها أن الحياة السياسية أصبحت الأن تتغير كل 10 سنوات بعد أن كانت تتغير بعد مرور 25 عامًا.
وأشار خلال مشاركته في فعاليات ندوة الوضع السياسي العالمى عام 2021، والسياسة الخارجية المصرية، التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن، بحضور معالي وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، إلى أن تداعيات المشهد السياسي العالمي أدت إلى الحد من فعالية الدولة المركزية، كما أشار إلى أن أحد أهم المتغيرات الأن هو التقليل من فعالية الجيوش النظامية ذات التسليح الثقيل وأصبحت تعتمد على وحدات خفيفة سهلة التحرك ذات أنظمة تكتيكية فعالة في حسم الأمور العسكرية.
وأوضح أن الإرهاب في تسعينات القرن الماضي ومدى تطوره اليوم وإمكانية انتقاله عبر الحدود أصبح بشكل أسهل، مستنكرا ما آلت إليه الأوضاع في إقليمنا اليوم؛ وأن أحد دول الجوار المحتلة من ثمان جيوش مختلفة.
وأكد أن تلك الأمور ألزمت الدول للنظر إلى أمنها القومي من خارج حدودها، مشيرًا إلى كثرة القواعد العسكرية لدول مختلفة في منطقة الجوار.
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وأكد أن انتشار التحالفات الإستراتيحية يسبب صعوبة رآب الصدع للمنطقة ككل، كذلك العلاقات التكتيكية بين عدد من الدول لتسهيل أو للتغافل عن مرور بعض العناصر الإرهابية منها إلى دول أخرى يضعنا أمام تحد جديد.
وشدد في نهاية كلمته على أن ما خلق على الأرض سيظل على الأرض؛ وهو ما يعنى صعوبة القضاء على الكثير من الكيانات الإرهابية التى تم زراعتها في الوطن العربي.
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