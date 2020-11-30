رئيس جامعة عين شمس: هناك حاجة ملحة لرفع ثقافة ووعي الطلاب بمجريات الأمور العالمية

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن العالم أصبح يمر بلحظة فارقة وأن التغييرات السياسية أصبحت تتأثر بسرعة كبيرة بانتشار فيروس كورونا والمحنة العالمية التي تسبب بها ذاك الوباء العالمي، أعقب تلك المرحلة الحالكة انتخابات الرئاسة الأمريكية وتغيير المشهد السياسي العالمى بسرعة مذهلة.

كما أكد خلال ندوة السفير محمد العرابي، أمس، بكلية الألسن بحضور الدكتور سلوى رشاد، عميدة الكلية، أن الفترة السريعة التى نمر بها ستشهد زيادة في السرعة؛ لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لرفع معدلات الثقافة للطلاب على كافة الأصعدة، ونشر الوعي بينهم بمجريات الأمور العالمية التى تشهدها مناطق العالم.

وأشار إلى أن الجامعة خلال الفترة القصيرة الماضية أبرمت بروتوكول تعاون مع معهد السلك الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، يستهدف دمج التخصصات المختلفة تحت مظلة وزارة الخارجية المصرية؛ لخلق جيل جديد من الخريجين القادرين على تمثيل السياسة المصرية في مختلف المحافل الدولية.

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وأكد على أن طلاب كلية الألسن بما يمتلكون من لغات عالمية قادرين على التفاعل مع ذلك البروتوكول وإعداد أنفسهم للإنضمام إلى العمل بوزارة الخارجية محملين بعلوم دبلوماسية ولغات عالمية لمخاطبة شعوب العالم والعمل على إنجاح سياسات الخارجية المصرية عبر قارات العالم.