السفير اليابانى يفتتح ورشة تصنيع أثاث المدينة الجامعية بالجامعة اليابانية ببرج العرب

أجرى ماسكى نوكي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، زيارة إلى الجامعة المصرية اليابانية في مدينة برج العرب افتتح خلالها ورشه تصنيع الأثاث الخاصة بالمدينة الجامعية، حيث أنشئت الجامعة هذه الورشة لتصنيع الأثاث الخاص بسكن الطلاب بشكل ذاتي.

وأشاد السفير الياباني بجهود الجامعة لافتاً أنه فى كل مرة يزور فيها الجامعة المصرية اليابانية يكون أكثر إعجاباً بالشباب الموهوبيين والمتميزين سواءً من أعضاء هيئة التدريس أو طلابها والجهاز الإدارى.

وأضاف أن الجامعة ستنمو كمركز للتميز ليس فقط فى مصر بل في إفريقيا والشرق الأوسط، السفير وأن افتتاح الحرم الدائم للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة في سبتمبر الماضي والذي تم إنشاؤه طبقاً لأحدث المعايير العالمية بتكلفة في مرحلته الأولى تصل إلى ٧ مليار جنيه ممولة بالكامل من الحكومة المصرية وموازنة الدولة فيما قدم الجانب الياباني جميع التجهيزات المعملية والأجهزة وغيرها.

من جهته، أشاد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية بجهود الدولة المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون ذلك في مقدمة أولوياته ومؤكداً أن افتتاح الحرم الدائم للجامعة بحضور الرئيس في سبتمبر الماضي كان بمثابة الدفعة القوية للبحث العلمي في مصر عامة وليس الجامعة المصرية اليابانية فقط التي تقدم مستوى علمي راقٍ يضاهي احدث نظم التعليم على مستوى العالم.

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وتابع: "كما تقدم منح دراسية كاملة لنيل درجة الماجستير والدكتوراة للأشقاء من مختلف دول قارة إفريقيا ممولة بالكامل من الحكومة اليابانية متمثلة فى هيئة التعاون الدولى اليابانية، جايكا، لدراسة درجتى الماجستير والدكتوراه بالجامعة المصرية اليابانية فى تخصصات هندسةإلكترونيات واتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، هندسة القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية والتصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة وعلوم المواد، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة ومعهد للعلوم الأساسية والتطبيقية، الأمر الذي يعكس أهمية مكانة مصر ودورها ويعزز العلاقات الأخوية بدعمٍ ياباني في هذا الإطار ومن الجدير ذكره، أن عدد الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعة 50 طالباً من تسع دول إفريقية هى أوغندا،غنيا، مالاوي، نيجيريا، تنزانيا، كاميرون، زيمبابوي، رواندا وكينيا".