عضو بالشيوخ: تمثيل الأحزاب باللجنة العامة يؤكد الديمقراطية بالمجلس

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، إن المادة الخاصة بتشكيل اللجنة العامة باللائحة الداخلية للمجلس التى تم الانتهاء منها تضمنت تمثيل مشرف لكل الأحزاب، وذلك بعد الاستقرار على أن يكون لكل حزب ممثل بـ3 أعضاء فى المجلس عضو فى اللجنة العامة، قائلة:" هذه الخطوة من شأنها إثراء الحياة السياسية والحزبية والمناقشات باللجنة العامة من خلال تمثيل أوسع للأحزاب فى اللجنة العامة، وهو ما يؤكد على الديمقراطية فى اتخاذ القرار".





وأضافت عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، أن اللجنة العامة لديها العديد من الاختصاصات بالإضافة للموضوعات المحالة إليها من قبل رئيس المجلس، ودراسة التقارير الدورية، متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وهذه المشاركة الحزبية العريضة تنعكس على العمل الحزبى وأداء الغرفة التشريعية الثانية بشكل أوسع وأشمل وأعم، واتساقا مع ضرورة توسيع قاعدة العمل السياسى خلال الفترة المقبلة. ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حزب الوفد سيعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، مع الجهات المعنية بهذا الأمر، المتمثلة فى الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، لاختيار رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، ونائبه، مؤكدة أن الديمقراطية ستكون هى العامل الأساسى فى عمل الغرفة التشريعية الثانية ولحزب الوفد بشكل عام تحت القبة. وأكدت رمزى أن مجلس الشيوخ يثرى العمل البرلمانى والحياة السياسية، وذلك من خلال إسهامات تشريعية فى العديد من القضايا والتشريعات التى تهم الوطن والمواطن، طبقا للصلاحيات الممنوحة إياه فى الدستور، بما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، فى ظل القامات السياسية والكفاءات فى مختلف المجالات التى يضمها المجلس.

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