جون طلعت: استثمارات التكنولوجيا المالية دفعة قوية لتحقيق الشمول المالى

جدة - نرمين السيد - قال النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تطور تكنولوجيا الدفع الإلكترونى التى شهدها القطاع المصرفى فى مصر بمختلف البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، تمثل دفعة حقيقية نحو التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى بالدولة المصرية.





وأكد طلعت أن الاستثمار فى التحول الرقمى لا يقتصر على الحكومات فقط، وإنما يشمل استثمارات هائلة للقطاع الخاص فى كل المجالات، وبالأخص القطاع المصرفى الذى يخصص بالفعل ميزانيات ضخمة لتطوير القطاع وتعزيز التكنولوجيا المالية. وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء فى مجال التحول الرقمى ودفع التطور التكنولوجى، يجب أن يصاحبها بالتوازى غرس ثقافة التحول الرقمى والتعاملات المالية غير النقدية بين المواطنين فى كل المجالات، حتى تؤتى هذه الجهود ثمارها بشكل ينعكس على تحقيق الشمول المالى وجذب القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى بشكل تدريجى، وإلغاء ظاهرة تداول الكاش بشكل يمكن معه إحكام السيطرة على أى تعاملات تتم خارج نطاق القانون.

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