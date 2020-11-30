نشاط فى حركة تداول البضائع بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد -

وأشار الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى وصول 92 ألفًا و490 طن بضائع استراتيجية تشمل قمح ومواد بترولية من الخارج، فضلاً عن تصدير نحو 32 ألفًا و390 طن بضائع بإجمالى 124 ألفًا و880 طنًا.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى دخول وخروج 10 آلاف و273 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن تداول 1428 حاوية واردة وصادرة.

من جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الميناء، أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار الغندور إلى أنه يجرى التنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع ، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.