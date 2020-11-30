البابا تواضروس يلتقى أساقفة وكهنة وخدام جنوبى الولايات المتحدة عبر زووم

جدة - نرمين السيد - عقد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى، مؤتمرًا عن الخدمة عبر تطبيق زووم، التقى فيه بحوالى 500 من كهنة وخدام وخادمات إيبارشية جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الأنبا يوسف أسقف الإيبارشية، والأنبا باسيل، والأنبا جريجورى الأسقفين العامين بالإيبارشية.





وألقى البابا خلال المؤتمر ثلاث محاضرات، أولاها محاضرة بعنوان "عمل النعمة فى الخدمة" من خلال الأصحاح الرابع من رسالة كورنثوس الثانية وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان "الخادم" من خلال رسالة تيموثاوس الثانية (4: 1- 5)، والمحاضرة الثالثة عن "المخدوم" من خلال رسالة فيلبى (2: 1-5). واستغرق كل لقاء أكثر من ثلاث ساعات، وأجاب قداسته بعد كل محاضرة على كل أسئلة واستفسارات الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين تفاعلوا بفرح وامتنان شديدين مع قداسته الذى أظهر من خلال المؤتمر رعاية ومحبة فياضة لأبنائه من الكهنة والخدام والخادمات فى المهجر، واهتمامًا قويًا بالتواصل معهم وإرشادهم فيما يخص العقبات والمشاكل التى تواجههم فى الخدمة هناك.

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