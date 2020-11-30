توفيق أوضاع الكيانات الصحفية وشكوى مؤسسة الأهرام على طاولة تنظيم الإعلام

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى اجتماعه اليوم الإثنين، عن مخاطبته لمجلس الوزراء للموافقة على مد فترة تلقى طلبات توفيق الأوضاع لمدة 3 أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى حددها القانون فى مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت فى 16 فبراير 2020 وكانت فترة السماح الحالية قد انتهت يوم 24 نوفمبر الجارى.





وبحيب بيان اليوم، ناقش المجلس أيضا شكوى مؤسسة الأهرام الصحفية ضد موقع "أهرام مباشر نيوز" ورئيس مجلس إدارته دكتور رأفت عبده ونائبه المهندس يسرى عبده لاستخدام اسم وشعار مؤسسة الأهرام ونشره أخبار قد تنسب لها بسبب ظهور الشعار الخاص بالمؤسسة عليها. وتبين للجنة الشكاوى بالمجلس أن الموقع يستخدم نفس العلامة التجارية لمؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون مما يسبب أضرار لها وبما يوحى بنسب هذه الأخبار إليها وأنها مصدر الأخبار، وأوصى بحجب موقع الأهرام مباشر نيوز، ووافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى بحجب موقع الأهرام مباشر نيوز وإزالة صفحة الموقع على فيسبوك.

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