توفيق أوضاع الكيانات الصحفية وشكوى مؤسسة الأهرام على طاولة تنظيم الإعلام

وبحيب بيان اليوم، ناقش المجلس أيضا شكوى مؤسسة الأهرام الصحفية ضد موقع "أهرام مباشر نيوز" ورئيس مجلس إدارته دكتور رأفت عبده ونائبه المهندس يسرى عبده لاستخدام اسم وشعار مؤسسة الأهرام ونشره أخبار قد تنسب لها بسبب ظهور الشعار الخاص بالمؤسسة عليها.
وتبين للجنة الشكاوى بالمجلس أن الموقع يستخدم نفس العلامة التجارية لمؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون مما يسبب أضرار لها وبما يوحى بنسب هذه الأخبار إليها وأنها مصدر الأخبار، وأوصى بحجب موقع الأهرام مباشر نيوز، ووافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى بحجب موقع الأهرام مباشر نيوز وإزالة صفحة الموقع على فيسبوك.
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