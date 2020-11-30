إيبارشية سيناء الشمالية تحتفل بخريجيها

جدة - نرمين السيد - كان الأنبا قزمان، تولى خدمة القداس الإلهى يوم الخميس الماضى فى كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس بالمساعيد وكرم عقبه المجموعة الأولى من الخريجين، وصلى فى اليوم التالى (الجمعة) فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعريش، وكرم مجموعة أخرى وأخيرًا صلى أمس فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمدينة بئر العبد وكرم المجموعة الثالثة. شارك فى الصلوات والتكريم الآباء كهنة الإيبارشية وبعض من شعبها.

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