عاجل.. السيسى: مستمرون فى جهودنا لاستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم الإثنين الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الفلسطينى حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية، والسفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسى خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية فى السياسة المصرية، مشددا على ثبات الموقف المصرى تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر فى بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كل الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.

فيما أكد الرئيس الفلسطينى ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسى بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطينى فى ظل التطورات التى تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة فى دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعياً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعيًا نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات.

كما شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتثبيت الهدوء فى قطاع غزة، إذ أوضح الرئيس أن التحركات المصرية دائما ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطينى وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة فى جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسى فى إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطينى الشقيق.