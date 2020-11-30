البابا تواضروس يعزي الأنبا بطرس في وفاة القمص سلوانس يوحنا

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا بطرس الأسقف العام ولكهنة بطمس في نياحة الأب المبارك القمص سلوانس القمص يوحنا، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا مساء أمس الأب الفاضل القمص سلوانس القمص يوحنا الكاهن بدير بطمس، عن عمر قارب الـ ٦٨ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب من ٤٢ سنة.

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ولد القمص سلوانس القمص يوحنا في أول يناير ١٩٥٣ وسيم كاهنًا على كنيسة الأمير تادرس ببني شقير بمنفلوط في الأول من أبريل عام ١٩٧٩ بيد مثلث الرحمات الأنبا لوكاس الثاني أسقف منفلوط وأبنوب السابق، ونال رتبة القمصية يوم ١٥ مارس ١٩٩٧ بيد مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط السابق، ومن المقرر أن تصلى صلوات تجنيزه اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد التقى أمس الأحد، بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يأتي لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا ميخائيل وأعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين بعد المائة لتأسيسها والتي افتتحت على يد مثلث الرحمات البابا كيرلس الخامس عام ١٨٩٣، وساد اللقاء روح طيبة، وأعرب الحاضرون عن العديد من الأفكار والأمنيات التي تمثل آمالهم وطموحاتهم للكلية لإحداث مزيد من التطوير للكلية على كافة الأصعدة لدعم الخدمة بالكنيسة.

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في مطلع شهر نوفمبر الجاري وألقى محاضرة على طلبة الفرقة الأولى من الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد"، وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعا مع أعضاء مجلس الكلية لدى وصوله، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أهمية أن يتمتع الدارسين بصفة النظام في كافة جوانب الحياة والعمل والدراسة، لافتا إلى أن الكلية الإكليريكية ليست كلية للمعرفة فقط ولكنها لنمو الحياة الروحية أيضا.