رجائي عطية يشكل لجنة تختص بشئون العاملين برئاسة وكيل نقابة المحامين

شكل نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة تختص بكل شئون العاملين، تعيينًا أو تعاقدًا وإقصاءً، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة.
نص قرار نقيب المحامين علي الأتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة قررنا:
أولًا: تشكل لجنة تختص بكل شئون العاملين، تعيينًا أو تعاقدًا وإقصاءً من الآتين بعد: محب المكاوي وكيل النقابة رئيسًا، وعضوية كل من: حسين الجمال الأمين العام، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، وصلاح سليمان عضو المجلس.
ثانيًا: يعين عامر عبد التواب رئيس إدارة شئون العاملين أمينا لسر اللجنة، على ألا يكون له صوت في القرارات.
ثالثًا: تقوم اللجنة بإصدار قراراتها بمحاضر الجلسات مشفوعة بحيثيات كل قرار، رابعًا: قرار اللجنة نهائي.
خامسًا: صدر بنقابة المحامين يوم الإثنين الموافق 30/11/2020 ويعمل به من تاريخه .
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