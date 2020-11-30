بحثا دعم الكوادر الأفريقية.. أمين عام "لشراكة من أجل التنمية" يلتقي بمدير مكتب كويكا في مصر

التقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بـ "أو يوين كايم" Oh Yeon Keum مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA بمصر.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الوكالتين المصرية والكورية، وذلك في إطار عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الوكالات الدولية المماثلة، على نحو يدعم من قدرات الكوادر الأفريقية ويسهم في تحقيق أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وكذا أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.

كما تنظم كويكا كل عام بالتعاون مع العديد من شركائها من الوزارات أو المؤسسات المصرية برامج تدريبية في كوريا، ولكن هذا العام لم يكن الأمر سهلًا بسبب انتشار فيروس كوفيد-19. لذا استجابة للوضع الحالي، أطلق مكتب كويكا مصر مخططًا جديدا من نوعه لبرنامج التدريب وذلك باستخدام الانترنت حيث يتلقى المشاركين محاضرات التدريب أونلاين. وبدأ مكتب كويكا مصر أول برنامج من هذا النوع بعنوان "تحقيق خدمات النقل الفعال باستخدام أنظمة النقل الذكية". واستمر هذا البرنامح من 14 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر. وتم تنفيذ أول برنامج للتدريب أونلاين لكويكا مصر مع وزارة النقل، وذلك بحضور 10 مشاركين مصريين شاركوا بفعالية في هذا البرنامج مع مشاركين آخرين من نيجيريا وتايلاند.

كما نظم كويكا، بالتعاون مع جامعة يونسيه -واحدة من الجامعات الكورية الرائدة في مجال الدراسات الطبية والطب- دورة تدريبية على الانترنت بعنوان "كويكا-يونسيه: بناء قدرات أخصائيي الرعاية الصحية على الأمراض المعدية" باستخدام مجموعات الاختبار خاصة العاملين في مجال الرعاية الصحية أو العاملين في المجال الطبي.وتسعى جاهدة لمشاركة التجربة الكورية في مواجهة كوفيد-19، ومساعدة الدول الشريكة في التغلب على الوباء.